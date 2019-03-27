Сирия потребовала обсудить Голанские высоты в ООН

Сирия потребовала провести заседание Совета Безопасности ООН из-за признания Соединенными Штатами израильского суверенитета над Голанскими высотами. Об этом AFP сообщили дипломатические источники, пишет РИА Новости.

Ранее генсек ООН Антонио Гутеррес заявил, что считает «неизменность статуса Голан очевидной». Его слова передавало Reuters. Заявление было сделано после того, как США объявили о признании территории израильской 25 марта.

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Против решения Вашингтона высказались Сирия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Польша, Китай и Россия. В российском МИД подчеркнули, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. В Дамаске пообещали вернуть Голанские высоты под свой контроль любыми возможными способами.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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