Китай выступил против указа Трампа по Голанам

Пекин не согласился с решением президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, сообщается на портале «Хуанцю».
«Китай выступает против любых односторонних действий, которые подменяют факты, и не хочет нового обострения в регионе», — подчеркнул дипломат.
В ходе пресс-конференции он добавил, что международное сообщество признает Голаны оккупированными. Спикер МИД также вспомнил о резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют от Израиля вывести войска с этих территорий.
Ранее Сирия назвала решение Трампа «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность» страны.
Президент США подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967-м. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.