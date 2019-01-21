Появилось видео стрельбы из «Бука» по израильским ракетам

В сети появилось видео отражения силами Сирии израильского удара с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук». Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Видео сегодняшней работы ЗРК Бук-М2Э ПВО Сирии. На кадрах также присутствует ЗРК Стрела-1», — поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что сирийские ПВО уничтожили семь израильских ракет. Военнослужащие использовали также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Нападение Израиля было направлено на крупнейший аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска. Его инфраструктура не пострадала, жертв и разрушений нет.

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