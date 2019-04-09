Российский ракетный удар в Сирии попал на видео

almasdarnews.com

Российские войска 8 апреля нанесли серию ракетных ударов по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб. Видео, снятое неподалеку от места атаки, публикует Аl-Masdar News.

На коротком видео виден столб дыма, поднимающийся над домами. Как заявляет издание, это последствия попадания российской крылатой ракеты, выпущенной боевым кораблем ВМФ России со Средиземного моря. По данным AMN, российский флот атаковал исламистов из группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», также запрещена в России).

Еще одно видео, предположительно, связанное с ракетным ударом, опубликовал Telegram-канал WarJournal. В ролике, снятом на телефон, запечатлен пролет ракеты на небольшой высоте. Отмечается, что российские военные, скорее всего, использовали крылатые ракеты «Калибр». В Минобороны информацию никак не комментировали.

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Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Считается, что там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма». Россия также считает, что представителей умеренной оппозиции в Идлибе не осталось.

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