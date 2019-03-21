Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе

Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Уточняется, что для шести боевых самолетов «Су» целями стали позиции джихадистов из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», также запрещена в России).

Военный источник издания уточняет, что авиаудары наносятся в ответ на массированную атаку, предпринятую джихадистами на города Аль-Сукейлабия, Мардех и Сальхаб.

13 марта стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб. Сообщалось, что атака увенчалась успехом — в районе этих позиций произошло несколько взрывов.

В Идлибе находятся как бойцы вооруженной сирийской оппозиции, так и террористы. В Анкаре в феврале заявляли, что Россия, Турция и Иран могут «в любое время» провести там совместные военные операции против джихадистов. В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».

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