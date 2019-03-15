Российские штурмовики вернулись в Сирию

Российские штурмовики Су-25 вернулись в Сирию, сообщает Al-Masdar News.

По данным израильского мониторингового агентства ImageSat Intl., самолеты появились на российской базе Хмеймим. Спутниковые снимки опубликованы в Twitter.

Как отмечает Al-Masdar, возвращение самолетов «Сухого» в Сирию произошло спустя несколько дней после того, как появились сообщения, что российские военные ударили по боевикам в провинции Идлиб. Позднее в российском Минобороны пояснили, что Воздушно-космические силы России нанесли точечный авиаудар по городу Идлиб по согласованию с Турцией. Целью стал склад с вооружением и боеприпасами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

3 февраля 2018 года в Сирии был сбит российский Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и после приземления вступил в перестрелку с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

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