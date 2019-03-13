Россия объяснила авиаудар по Идлибу

В Министерстве обороны России подтвердили нанесение авиаудара по объектам на территории провинции Идлиб, которая является специальной демилитаризованной зоной. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 13 марта, передает ТАСС.

Как отмечается, Воздушно-космические силы России нанесли точечный авиаудар по городу Идлиб по согласованию с Турцией. Его целью стал склад с вооружением и боеприпасами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

Министерство указало, что 12 марта на этот склад боевики завезли большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов. «Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб. Сообщалось, что атака увенчалась успехом — в районе этих позиций произошло несколько взрывов.

В Идлибе находятся как бойцы вооруженной сирийской оппозиции, так и террористы. В Анкаре в феврале заявляли, что Россия, Турция и Иран могут «в любое время» провести там совместные военные операции против джихадистов. В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».

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