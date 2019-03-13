Стало известно о массированном авиаударе России по Идлибу

Российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб, которая является специальной демилитаризованной зоной. Об этом со ссылкой на источник в сирийской армии сообщает ливанское издание Al Masdar News.

Целями стали базы и склады «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») неподалеку от столицы провинции. Как пишет издание, удары увенчались успехом — в районе этих объектов произошло несколько взрывов.

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Также утверждается, что российская авиация, вероятно, продолжит атаковать инфраструктуру ХТШ в Идлибе.

Минобороны России 11 марта заявляло, что Воздушно-космические силы не наносили какие-либо удары в этой провинции. Так в ведомстве прокомментировали публикацию газеты «Коммерсантъ», которая со ссылкой на источники сообщила, что российская авиация провела точечные атаки в ответ на нарушение боевиками режима деэскалации в Идлибе. Отмечалось, что операция была согласована с Турцией, которая, как и Россия, обязана следить за порядком в данном регионе.

В Идлибе находятся как бойцы вооруженной сирийской оппозиции, так и террористы. В Анкаре в феврале заявляли, что Россия, Турция и Иран могут «в любое время» провести там совместные военные операции против джихадистов. В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».

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