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Минобороны опровергло бомбардировки демилитаризованного Идлиба

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Минобороны России опровергло бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает ТАСС.

«ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили», — заявили в ведомстве.

Ранее 11 марта о точечных авиаударах в последнем крупном регионе Сирии, контролируемом боевиками, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Бомбардировки стали ответом на нарушения режима перемирия со стороны боевиков и были согласованы с турецкой стороной. Собеседники издания утверждали, что речи о полномасштабной операции в демилитаризованной зоне пока не идет.

Минобороны также официально сообщало о стрельбе в демилитаризованной зоне.

3 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Сирии еще остались отдельные очаги присутствия террористов и «спящие» ячейки, для ликвидации которых предстоит еще «многое сделать». О том, что в Идлибе, вероятно, необходимо провести военную операцию, говорил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия и Турция по международному соглашению обязаны следить за соблюдением режима деэскалации в специальной демилитаризованной зоне Идлиб, созданной в 2017 году. На данный момент в провинции находятся как террористы, так и вооруженная сирийская оппозиция. Кроме того, большая часть региона по-прежнему остается под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры».

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