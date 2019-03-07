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В США рассказали о затаившемся «Исламском государстве»

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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) затаилась, чтобы затем вновь начать наступление. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, передает ТАСС.

По его словам, то, что происходит сейчас, — это не сдача террористов в плен, а «просчитанное решение обеспечить безопасность своих семей». Влившись в лагеря для вынужденных переселенцев и затаившись в отдельных районах, боевики намерены сохранить потенциал и дождаться подходящего момента для возрождения, заявил Вотел на слушаниях в палате представителей Конгресса.

Генерал добавил, что жители, которых эвакуируют с подконтрольных ИГ земель, зачастую остаются непримиримыми и радикализированными. «Нам нужно будет сохранять (...) операции против этой теперь сильно рассеявшейся и разъединенной организации, в том числе против главарей, боевиков, посредников и, конечно, их заразной идеологии», — подчеркнул он.

Ранее 7 марта сообщалось, что жены боевиков из ИГ поругались с журналистами и заявили, что группировка продолжит существовать.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров утверждал, что «Исламское государство» полностью уничтожено, однако говорить о победе над терроризмом в Сирии рано.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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