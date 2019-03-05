США оставят войска неподалеку от позиций армии Асада

Соединенные Штаты оставят свои войска в городе Табка на северо-востоке Сирии недалеко от позиций сирийских правительственных войск. Об этом сообщает Kurdistan 24.

Сотрудник администрации города, где находится имеющая стратегическое значение плотина, заявил изданию, что встречался с представителями властей США, и те заверили его, что американские войска останутся в населенном пункте. Сейчас его контролируют курдские «Демократические силы Сирии» (ДСС).

«В городе увеличилось население. Мы должны заверить людей, сбежавших с подконтрольных режиму [президента Башара Асада] территорий, что США останутся и обеспечат стабильность», — приводит издание его слова. Кроме того, заявил чиновник, Асад при поддержке России очень хотел бы получить контроль над Табкой, но население поддерживает ДСС и США. Американские войска также обеспечивают курдским силам защиту от потенциальной атаки Турции.

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Как сообщает издание, в данный момент связанная с правительством Сирии компания занимается поддержкой плотины, однако ни армия, ни другие правительственные организации в Табке не представлены.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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