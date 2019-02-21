Союзники США отказались заменить американских военных в Сирии

Европейские союзники отказались от просьбы прийти на смену американским военным в Сирии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских и иностранных чиновников.

Белый дом, в частности, просил Великобританию, Францию и Германию создать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне шириной в 30 километров на границе Турции и Сирии. По словам собеседников газеты, страны единодушно заявили Вашингтону, что не останутся в Сирии, если США выведут оттуда войска.

Отмечается, что Великобритания и Франция — единственные, кто помимо Соединенных Штатов разместил личный состав в Сирии. В составе коалиции они занимались снабжением и обучением бойцов вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС), причисляемых Анкарой к террористам.

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По мнению военных чиновников, законодателей и высокопоставленных представителей администрации США, отказ союзников должен заставить президента США Дональда Трампа еще раз обдумать свое решение о выводе войск из Сирии.

18 февраля сообщалось, что США прекратят поддерживать силы вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, если они будут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией.

О выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) было объявлено в декабре 2018 года.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018 году в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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