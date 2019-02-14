Турция присмотрит за российской базой в Сирии

Анкара помогает предотвратить нападения боевиков на российскую военную базу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС

По его словам, турецкая сторона прилагает все усилия, чтобы нападений на базу Хмеймим не было. «Наши военные органы скоординированно действуют в этом плане», — отметил он в начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Говоря о Сирии, Эрдоган также отметил, что невозможно добиться ее территориальной целостности без вывода курдских формирований из города Манбидж и с территории к востоку от реки Евфрат.

Глава государства считает «одним из главных испытаний» уход американских сил из Сирии. В то же время существует неопределенность в вопросе того, как этот процесс будет осуществляться, указал он.

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8 февраля в МИД России указали, что Москва не позволит оставить в Сирии «заповедники терроризма» на месте зон деэскалации. В ведомстве также указали, что демилитаризованная зона в Идлибе, за которую отвечает в том числе и Турция, так и не начала функционировать полноценно.

В конце января представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокации террористов в сирийском Идлибе угрожают безопасности российской авиабазы Хмеймим. Она подчеркнула, что действия террористов также представляют угрозу для мирных граждан и сирийских военнослужащих.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018 году в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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