Россия пообещала разобраться с «заповедниками терроризма» в Сирии

Москва не позволит оставить в Сирии «заповедники терроризма» на месте зон деэскалации. Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

Он отметил, что зона деэскалации в провинции Идлиб — последняя работающая из четырех созданных в Сирии в 2017 году. При этом создание такой зоны изначально было временной мерой, а потому «мы не можем позволить оставить на сирийской территории никаких нетронутых заповедников терроризма», подчеркнул Вершинин.

Замминистра добавил, что в регионе сейчас находятся десятки тысяч боевиков, и «с терроризмом рано или поздно надо заканчивать». В то же время мирное население ни в коем случае не должно пострадать, сказал он.

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В МИД также заявили, что демилитаризованная зона в Идлибе, о создании которой Россия и Турция договорились в сентябре 2018-го, до сих пор так и не начала функционировать. Москва призывает Анкару ускорить выполнение своих обещаний по ее оформлению.

Вершинин также указал, что Россия не видит причин для оправдания присутствия сил США на юге Сирии, где функционирует американская база Эт-Танф. Он отметил, что против присутствия американских военных выступает сирийское правительство.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018-м в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют члены международных террористических группировок и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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