В Сирии погиб российский военный

В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский офицер. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По данным газеты «Тихорецкие вести», Максим Плетнев погиб на 25-м году жизни 31 января 2019 года. «Он погиб как герой. Об отваге молодого человека говорит и то, что на похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники парня», — говорится в сообщении.

В материале «Би-би-си» указывается, что в первоначальном варианте заметки говорилось, что военнослужащий погиб, выстрелив управляемым снарядом по ракетной установке противника, которая в ответ выстрелила в него. «Максим смог бы остаться в живых, если бы покинул свою позицию, тем более, что видел летящую в него ракету. Но он решил выполнить задачу, лишив противника дорогостоящей техники. Увы, но укрыться от ответного выстрела ему не хватило времени», — отмечалось в удаленной впоследствии новости.

Факт гибели офицера в Сирии «Би-би-си» подтвердили два его родственника. Они не смогли сказать, в какой именно части он служил. Однако в Министерстве обороны России пока с заявлением не выступали.

По информации издания, о смерти Плетнева журналистам стало известно от исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT). Изучив предоставленные материалы, в «Русской службе Би-би-си» выяснили, что погибший служил в составе сил специальных операций — подразделения российских вооруженных сил. Его сформировали в 2009 году, а численность и бюджет его засекречены. В то же время отмечается, что в 2015-2018 годах подразделением командовал генерал-лейтенант Александр Матовников, получивший медаль Героя России за службу в Сирии. В декабре 2018 года в одном из интервью он говорил, что его бывшие подчиненные продолжают выполнение боевых задач в Сирийской Арабской Республике.

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