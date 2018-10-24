Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах

Контакты предполагаемых сотрудников ГРУ размещены на неработающих сайтах с объявлениями. Об этом пишет издание «Собеседник».

В частности, телефон Ивана Ермакова, которого американские власти обвиняют во вмешательстве в выборы и в организации кибератак с целью кражи документов, был найден на сайтах forleisure.ru и yougorod.com, доступ к которым возможен лишь через сохраненные копии. На первом от его имени размещено объявление о продаже не подошедшего по размеру фитнес-браслета, на втором его телефон был указан в качестве контакта компании ЗАО «Вард» с несуществующим адресом в осетинском Ногире в разделе «Водное хозяйство и водоканалы в Алагире».

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Журналисты позвонили по указанному номеру. На вопрос «Иван Сергеевич Ермаков?» они услышали «Да, я. Но вы что-то ошибаетесь». После вопроса о причастности к спецслужбам собеседник заявил, что его «зовут по-другому», после чего бросил трубку.

Издание также пишет, что на этих сайтах обнаружился телефон Анатолия Чепиги (по данным британских расследователей, скрывается под псевдонимом Руслан Боширов). Он указан как контакт несуществующей фирмы «Огурец (РКК)» из Катав-Ивановска.

Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в базе Федеральной миграционной службы, что Александр Мишкин (Александр Петров) зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе 76, где расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба. Сотрудники CIT также выяснили (из базы страховых полисов ОСАГО), что в мае 2018-го Чепига продал Мишкину свой Mercedes-Benz.

Британия подозревает Петрова и Боширова в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Люди с этими фамилиями в середине сентября дали интервью главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, после чего пропали.

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