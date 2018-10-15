«Отравителя Скрипаля» назвали хорошим мальчиком

Односельчане Александра Петрова, которого Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, охарактеризовали его как вежливого и порядочного человека. Об этом они рассказали корреспонденту «Радио Свобода».

«Про Сашу ничего не думаю. Вранье все это. Он хороший мальчик. И родители у него хорошие», — рассказала жительница деревни Ломоватка Архангельской области, где жил Александр Мишкин — группа Bellingcat и издание The Insider выяснили, что это настоящее имя Петрова.

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«Я знаю, что он парень нормальный был. Все. Отличный парень. Вежливый», — отметил сосед семьи Мишкиных.

«Я в то, что про Сашу говорят, не верю, потому что дети должны в родителей быть. А если родители хорошие и доброжелательные, то почему он может поступать так? Мне кажется, нет», — заявила еще одна жительница деревни, знакомая с отцом и матерью Мишкина.

8 октября Bellingcat и The Insider сообщили, что на самом деле Петров — военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин. Отмечалось, что мужчина родился 7 июля 1979 года в Архангельской области, а после школы окончил «одну из российских элитных военно-медицинских академий», где обучился на врача для Военно-морского флота. Утверждалось, что он был завербован ГРУ во время обучения, а к 2010 году переехал в Москву, где и стал Петровым. Кроме того, сообщалось, что с 2011 по 2018 год Мишкин активно ездил за границу под псевдонимом. В частности, он несколько раз побывал на Украине и в Приднестровье.

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В конце сентября журналисты рассказали, что Руслан Боширов — второй обвиняемый в отравлении Скрипалей — на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим, в частности, в Чечне.

До этого Великобритания заявила, что Боширов и Петров причастны к покушению на Скрипалей и въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена.

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