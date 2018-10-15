В официанте из Петербурга узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина

Александр Петров, которого Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в юности работал официантом в Санкт-Петербурге. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал арт-консультант Николай Евдокимов.

По его словам, он знаком с мужчиной по работе в бистро «Гарсон» в 2000 году, а узнал его после интервью для RT вместе со вторым подозреваемым Русланом Бошировым. Тогда в сентябре Евдокимов обратился к знакомым на Facebook, и они вспомнили, что бывшего коллегу звали Александр Мишкин, а затем нашли его фото из бистро.

Евдокимов рассказал, что в 2000 году «Гарсон» был одним из самых достойных мест и официант там получал хорошие деньги. Мишкина он назвал «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным». «Давал какие-то рекомендации по здоровью. (...) Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия», — вспомнил мужчина.

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

Именно такое предполагаемое настоящее имя Петрова — Александр Мишкин — назвали 8 октября в своем расследовании группа Bellingcat и издание The Insider. Они утверждают, что «отравитель» на самом деле военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ), а также имеет звание Героя России. Узнать о его биографии им удалось по частично сохраненным реальным данным, в том числе имени, отчестве и дате рождения.

Сообщалось, что псевдоним Мишкин получил, переехав в Москву. Отмечалось, что мужчина родился 7 июля 1979 года в Архангельской области, а после школы окончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где обучился на врача для Военно-морского флота по специальности гипобарическая медицина. «Би-би-си» выяснила, что в школьные годы он был диджеем в Лойге и увлекался техно.

Великобритания обвинила Боширова и Петрова в причастности к покушению на Скрипалей в сентябре. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку, действовали под вымышленными именами, и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!