Появились новые данные об «отравителе Скрипаля»

Александр Петров, которого Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в 2014 году получил звание Героя России. Об этом заявил представитель группы Bellingcat в Лондоне, передает «Радио Свобода» на своей странице в Twitter.

Организация утверждает, что Петров на самом деле военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин. Как выяснили сотрудники группы и издание The Insider, в родном поселке мужчины многие знают его как врача и Героя России.

По словам знакомой его бабушки, у той якобы есть фотография, на которой президент России Владимир Путин «вручает Саше орден и жмет руку». «Она ею очень гордится, но показывает не всем и никогда не дает в руки», — пояснила женщина. За что именно Петров-Мишкин получил звание Героя России, никто в поселке Лойга не знает: «Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за [вывоз с Украины президента страны Виктора] Януковича».

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Журналисты в своем расследовании также утверждают, что Петров в 2014 году, получив звезду Героя России, затем получил от государства и новую квартиру в Москве стоимостью 24 миллиона рублей. Указывается, что аналогичное вознаграждение (квартира стоимостью 30 миллионов) получил и второй подозреваемый в отравлении Скрипалей Руслан Боширов. Его СМИ ранее также «уличили» в связях с российской военной разведкой. Они сообщали, что его настоящее имя Анатолий Чепига, он якобы служил в Чечне и получил звание Героя России в 2014 году.

Bellingcat и The Insider раскрыли предполагаемое настоящее имя Петрова 8 октября. Узнать о его биографии им удалось по частично сохраненным реальным данным, в том числе имени, отчестве и дате рождения.

Сообщалось, что псевдоним Мишкин получил, переехав в Москву. Отмечалось, что мужчина родился 7 июля 1979 года в Архангельской области, а после школы окончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где обучился на врача для Военно-морского флота по специальности гипобарическая медицина. «Би-би-си» выяснила, что в школьные годы он был диджеем в Лойге и увлекался техно.

Кроме того, сообщалось, что с 2011 по 2018 год Мишкин часто ездил за границу под псевдонимом. Он несколько раз побывал на Украине и в Приднестровье. Журналисты целей этих поездок не знают, однако считают, что мужчина создавал в регионах «предпосылки для гражданских столкновений» и «участвовал как советник в раскачивании ситуации», передавало «Радио Свобода».

Великобритания обвинила Боширова и Петрова в причастности к покушению на Скрипалей в сентябре. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.

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