Раскрыта предполагаемая личность второго «отравителя» Скрипаля

Второй из обвиняемых Лондоном в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Александр Петров — на самом деле военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Британская организация Bellingcat выяснила, что Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области, учился на военврача «в одной из элитных военно-медицинских академий» и служил на флоте. До 2014 года он был зарегистрирован в Москве по адресу штаб-квартиры ГРУ. По неподтвержденной информации, он имеет звание подполковника или полковника.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что Руслан Боширов, обвиняемый в отравлении Скрипалей, на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим в частности в Чечне. В материале говорится, что в 2014 году Чепиге было присвоено звание Героя России.

25 сентября ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы ведут поиск сотрудников МВД, продавших журналистам документы Петрова и Боширова, содержащие их личные данные.

За несколько недель до этого Великобритания обвинила российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По мнению Лондона, Боширов и Петров работают на военную разведку. Москва все обвинения отвергает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!