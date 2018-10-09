«Отравитель Скрипаля» оказался сельским диджеем

Александр Петров, которого Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, был сельским диджеем. Подробности биографии подозреваемого выяснила «Русская служба Би-би-си» после того, как СМИ раскрыли его предполагаемое настоящее имя — Александр Мишкин.

По данным издания, мужчина учился хорошо, но медаль не получил. Он вел дискотеки в родном поселке Лойга в Архангельской области, увлекался техно-музыкой. После учебы Мишкин до 2001 года служил срочником в военной разведке в Мурманской области, а затем перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Уже там на него обратила внимание разведка.

Указывается, что у Мишкина также была младшая сестра Мария, а родители не имели отношения к военной службе, отец занимался лесной промышленностью. Сейчас матери мужчины 59 лет, а отцу — 63 года.

По некоторым данным, Петров-Мишкин также около 10 лет назад получил звание Героя России. Однако официального подтверждения этой информации найти не удалось.

8 октября группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что на самом деле Петров — военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин. Отмечалось, что мужчина родился 7 июля 1979 года в Архангельской области, а после школы окончил «одну из российских элитных военно-медицинских академий», где обучился на врача для Военно-морского флота.

Утверждалось, что он был завербован ГРУ во время обучения, а к 2010 году переехал в Москву, где и стал Александром Петровым. Кроме того, сообщалось, что с 2011-го по 2018 год Мишкин активно ездил за границу под псевдонимом. В частности, он несколько раз побывал на Украине и в Приднестровье.

В конце сентября журналисты заявили, что Руслан Боширов — второй обвиняемый в отравлении Скрипалей — на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим, в частности, в Чечне. В материале говорилось, что в 2014 году Чепиге было присвоено звание Героя России.

До этого Великобритания заявила, что Боширов и Петров причастны к покушению на Скрипалей и въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена. Сообщалось, что они оба работают на российскую военную разведку, и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.

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