«Отравители Скрипаля» обменялись машиной

Руслан Боширов, которого Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в 2018 году продал свою машину второму подозреваемому Александру Петрову. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

По ее информации, мужчины совершили сделку под реальными именами, которые ранее обнародовали журналисты. CIT для своих поисков использовала различные официальные базы данных, в том числе страховых полисов ОСАГО, и онлайн-сервисы, а также утекшую в сеть информацию.

По ним они смогли установить, что Анатолий Чепига (якобы настоящее имя Боширова) в 2017 году продал имевшийся у него автомобиль BMW X5. Чепига оставил номерной знак с машины себе, затем он был установлен на Mercedes-Benz GLS. С 2018 года штрафы за нарушения правил дорожного движения на этом авто стали приходить на имя некоего Александра Евгеньевича. В итоге им оказался Александр Мишкин, которому Чепига продал Mercedes 30 мая, говорится в материале.

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

Ранее группа Bellingcat и издание The Insider раскрыли предполагаемое настоящее имя Петрова. Они утверждают, что мужчина — военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин.

До этого они «уличили» в связях с российской военной разведкой и Руслана Боширова. Сообщалось, что его настоящее имя Анатолий Чепига, он якобы служил в Чечне. Указывалось, что оба получили звание Героя России в 2014 году, после чего им выдали квартиры в Москве.

Великобритания обвинила Боширова и Петрова в причастности к покушению на Скрипалей в сентябре. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку, и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!