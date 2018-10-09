Кремль отказался объясняться по «делу Скрипалей» из-за публикаций СМИ

В Кремле не намерены объясняться из-за публикаций в СМИ по «делу Скрипалей», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о новых данных от британской организации Bellingcat. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 октября.

«Российская сторона с самого начала обращалась к британцам с просьбой предоставить информацию о сущности, обстоятельствах этого дела и любые другие детали. Никакой информацией по официальным каналам представлено не было, и не представлена до сих пор. Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вторгаться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ», — сказал Песков.

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8 октября группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что на самом деле Александр Петров, которого Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, — военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин.

Позже «Русская служба Би-би-си» сообщила, что подозреваемый был сельским диджеем в поселке Лойга Архангельской области.

Второго подозреваемого «по делу Скрипалей» Руслана Боширова британская сторона также «уличила» в связях с российской военной разведкой. Он якобы служил в Чечне и имеет звание Героя России.

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