Песков отреагировал на геройское звание «отравителя» Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не намерен проверять информацию о якобы присвоении подозреваемому в причастности к делу о покушении на Скрипалей Александру Мишкину звания Героя России. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 октября.

«У нас нет никаких официальных запросов от британской стороны на этот счет. Здесь мы заняли определенную позицию, мы будем ее придерживаться», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить звание, якобы присвоенное Мишкину.

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Накануне представитель Кремля заявил, что в администрации президента не намерены реагировать и «вторгаться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ». Он напомнил, что британская сторона отказывается сотрудничать с Москвой по расследованию инцидента в Солсбери.

9 октября проект Bellingcat сообщил, что Александр Петров, которого Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в 2014 году получил звание Героя России. Ранее в организации заявили, что настоящее имя подозреваемого — Александр Мишкин. Он якобы военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России.

Второго фигуранта Скрипалей Руслана Боширова британская сторона также подозревает в связях с российской военной разведкой. Он якобы служил в Чечне и тоже имеет звание Героя России.

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