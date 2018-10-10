Информацию об «отравителе Скрипалей» оценили в две тысячи рублей

Жители поселка Лойга Архангельской области согласились рассказать о своем бывшем односельчанине Александре Мишкине, известном как «отравителе Скрипалей» Александре Петрове, за плату в две тысячи рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты пообщались с якобы знакомыми с Петровым-Мишкиным жителями Лойги и выяснили, что данные о семье Мишкиных сгорели во время пожара в сельской администрации в 1996 году. «Вроде как их сын Александр учился тут в школе, ходил в детский сад. Все данные о жителях раньше были на бумаге, заносились в домовые книги, но все документы сгорели в 1996 году, когда в здании администрации произошел пожар. Тогда все полностью сгорело», — рассказала газете бывшая и.о. главы поселения Елена Большакова.

До этого с «Коммерсантом» пообщался некий Александр Лисичкин, который утверждал, что в Александре Петрове узнал своего односельчанина. По его словам, его супруга была учительницей Мишкина.

После того, как мужчина окончил школу, его семья переехала в Вологодскую область, пишет издание. В селе Ломоватки родители Мишкина жили на окраине. Глава сельского поселения пояснила, что у них нет стационарного телефона, а сами они собирались уехать из Ломоваток. «Я особо с ними не общалась, дружбу с ними не водила. Вроде как собирались уехать в большой город к детям. Но куда именно и когда, не знаю. Может, и уехали уже, что-то давно их не было видно», — приводит ее слова газета.

Ранее сообщалось, что Петров-Мишкин увлекался техно-музыкой. После учебы Мишкин до 2001 года служил срочником в военной разведке в Мурманской области, а затем перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Уже там на него обратила внимание разведка. По некоторым данным, Петров-Мишкин также около 10 лет назад получил звание Героя России. Однако официального подтверждения этой информации найти не удалось.

8 октября группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что на самом деле Петров — военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин. Отмечалось, что мужчина родился 7 июля 1979 года в Архангельской области, а после школы окончил «одну из российских элитных военно-медицинских академий», где обучился на врача для Военно-морского флота.

Утверждалось, что он был завербован ГРУ во время обучения, а к 2010 году переехал в Москву, где и стал Александром Петровым. Кроме того, сообщалось, что с 2011-го по 2018 год Мишкин активно ездил за границу под псевдонимом. В частности, он несколько раз побывал на Украине и в Приднестровье.

В конце сентября журналисты заявили, что Руслан Боширов — второй обвиняемый в отравлении Скрипалей — на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим, в частности, в Чечне. В материале говорилось, что в 2014 году Чепиге было присвоено звание Героя России.

До этого Великобритания заявила, что Боширов и Петров причастны к покушению на Скрипалей и въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена. Сообщалось, что они оба работают на российскую военную разведку, и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



