Определено имя возможного сообщника Петрова и Боширова

В так называемом «деле Скрипалей» может появиться третий обвиняемый. По информации «Фонтанки», в скором времени Лондон может назвать новое имя — Сергея Федотова. Он, как пишет издание, идеально подходит под концепцию «отравителей из ГРУ».

Ранее в среду, 10 октября, Czech Radio со ссылкой на источники в разведке сообщило, что российские спецслужбы следили за Сергеем Скрипалем задолго до попытки убить его. В 2014 году Александр Петров и Руслан Боширов, идентифицированные Лондоном как Александр Мишкин и Анатолий Чепига, вылетали в Прагу, где в это время Скрипаль консультировался с представителями чешских спецслужб.

В конце сентября стало известно, что британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении. Его имя не называлось, однако указывалось, что он агент российской военной разведки. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество «Новичок» было завезено на территорию страны. «Фонтанка» уточняет, что этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

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Издание предполагает, что Лондон не стал сообщать о Федотове сразу, потому что о Петрове и Боширове рассказать было удобнее: они вдвоем запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик. Федотов же передвигался отдельно.

Кроме того, Федотов несколько раз был в Лондоне, последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, как Петров и Боширов, но другим рейсом. Он улетел в день покушения — 4 марта — на этот раз все трое летели вместе. «Фонтанка» подчеркивает, что Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого: в России на него не зарегистрирована недвижимость, мобильные номера и транспортные средства, также его имени нет в базах исполнительных производств, и он не зарегистрирован в соцсетях.

Великобритания обвинила Боширова и Петрова в причастности к покушению на Скрипалей в сентябре. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку, действовали под вымышленными именами, а операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.

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