Боширов и Петров выслеживали Скрипаля несколько лет

Обвиняемые Лондоном в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери якобы выслеживали бывшего полковника ГРУ годами ранее в Чехии. Об этом сообщает Czech Radio со ссылкой на источники в разведке.

По их информации, российские спецслужбы следили за Скрипалем задолго до попытки убить его. В частности, Александр Петров, которого ранее идентифицировали как Александра Мишкина, посещал Чехию в октябре 2014 года. В страну он прибыл под именем Петрова и остановился в Остраве, а затем отправился в Прагу.

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Руслан Боширов, предполагаемое реальное имя которого — Анатолий Чепига, также прибыл в Прагу в октябре 2014-го. Отмечается, что в то же время Сергей Скрипаль прибыл в страну для консультации с чешскими спецслужбами.

По мнению собеседников радиостанции, это может указывать на то, что Боширов и Петров следили за Скрипалем.

В Службе безопасности Чехии эту информацию комментировать отказались. В российском посольстве, по информации издания, также не дали пояснений относительно прибытия российских граждан в страну. В диппредставительстве сослались на то, что за информацию о въезжающих в страну иностранцах отвечают соответствующие чешские госорганы.

В сентябре сообщалось, что бывшего офицера ГРУ заподозрили в сотрудничестве с испанской, чешской и эстонской разведкой. В 2012 году он якобы побывал в Праге по заданию британской службы внешней разведки МИ-6. На встрече он рассказывал о российских спецслужбах и потенциально мог предоставить информацию о российских тайных агентах.

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