Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в марте этого года вместе с дочерью пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», не поверил в причастность к этому Москвы. Об этом в книге «Дело Скрипаля» написал журналист «Би-би-си» Марк Урбан, передает The Guardian.

Общавшийся со Скрипалем лично репортер пишет, что тот, выйдя из комы, отказался верить, что к покушению на убийство его самого и его дочери имеет отношение Кремль.

Бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан. В частности, он поддерживал возвращение Крыма в состав России и не верил в присутствие российских военных на востоке Украины. Как отмечает Урбан, в доме, купленном для него MI6, он часто проводил вечера за просмотром «Первого канала».

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Книга не дает ответа на вопрос, зачем российские спецслужбы (по версии британского следствия) пытались убить Скрипаля.

Бывший военный сотрудничал с иностранными спецслужбами после освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году. Он также несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории Испании и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности. Кроме того, он, вероятно, имел контакты с разведками Эстонии и Чехии. Поездки в Таллин в 2016 году и в Прагу в 2012 году были санкционированы британской службой внешней разведки MI6.

Скрипаль, вероятно, был завербован Британией, когда работал в Мадриде в середине 1990-х под прикрытием военного атташе в российском посольстве.

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