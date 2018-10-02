Мир
 
Последние новости
Россия применит СВЧ-пушки в Сирии
В Киеве назвали последствия запуска второй нитки «Турецкого потока»
Личинки сырной мухи, гниющих акул и квашеную сельдь соберут в одном месте
Хиддинк вспомнил о работе с Акинфеевым
Россию заподозрили в размещении ядерного оружия в Крыму
Главред главного оппозиционного издания Украины получил убежище в Австрии
Сослуживцы «отравителя Скрипаля» рассказали о его «блатном» прошлом
В Германии раскрыли террористическую группировку
Кормящих матерей сравнили с коровами в рекламе молокоотсоса
Новости партнеров

Петров из Германии открестился от дела Скрипалей

Перейти в «Мою Ленту»
Продолжение: Раскрыты подробности о работе «отравителя Скрипаля»

Александр Петров, занимающийся продажей спортивного питания Natural Mojo, не имеет никакого отношения к своему полному тезке, которого Великобритания считает одним из подозреваемых по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель компании Natural Mojo Джанин Гриффель.

«Александр Петров, профиль на LinkedIn которого вы показываете и цитируете, не имеет ничего общего с подозреваемым Александром Петровым. У него только такое же имя», — рассказали в компании.

О работе «отравителя Скрипаля» сообщалось накануне. В СМИ появилась информация со ссылкой на предполагаемого преподавателя английского языка Петрова, что россиянин продает спортивное питание высокопоставленными чиновникам. Женщина отмечала, что в британский город Солсбери Петров вместе со вторым подозреваемым Русланом Бошировым поехал из-за семинара для тех, кто занимается распространением спортпита.

В начале сентября британское правительство обвинило россиян Александра петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. Лондон заявлял, что мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена. Британская сторона считает, что они работают на российскую военную разведку.

В своем интервью Петров и Боширов опровергли связь со спецслужбами и заявили, что приехали в страну как туристы. После этого в СМИ появилась информация, что под именем Руслана Боширова скрывается сотрудник российской военной разведки, полковник Анатолий Чепига. Москва все обвинения в причастности к отравлению отвергает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Раскрыты подробности о работе «отравителя Скрипаля»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сослуживцы «отравителя Скрипаля» рассказали о его «блатном» прошлом
Раскрыты подробности о работе «отравителя Скрипаля»
«Отравителя Скрипаля» связали с бывшим президентом Украины
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Солдаты Конфуция

Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
19:30 1 октября

По ошибке запустившего ракету над Эстонией пилота наказали

09:24 1 октября

Число жертв цунами в Индонезии превысило тысячу

15:54 1 октября

Индонезийцы пережили цунами и пошли грабить магазины

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
21:50 1 октября

Сослуживцы «отравителя Скрипаля» рассказали о его «блатном» прошлом

18:0930 сентября

Американцы полетали рядом с российскими базами в Сирии после сообщений о C-300

21:34 1 октября

В Германии раскрыли террористическую группировку

Мир18:0627 сентября
Александр Шлычков

«России необходимо искать новых партнеров»

Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
13:23 1 октября

У «отравителя Скрипалей» нашли связь с российской элитой

17:50 1 октября

Жертв цунами закопают в огромной братской могиле

10:24 1 октября

Северная и Южная Корея разминируют границу

Россия
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
В Чечне решили помочь мусульманам не грешить за едой
Сотни жителей Махачкалы вышли на улицы из-за убийства силовиками двух пастухов
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Уволенный с 23 окладами воронежский чиновник уйдет на пенсию со второй попытки
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
По ошибке запустившего ракету над Эстонией пилота наказали
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Индонезийцы пережили цунами и пошли грабить магазины
Сослуживцы «отравителя Скрипаля» рассказали о его «блатном» прошлом
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
В Германии раскрыли террористическую группировку
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Предсказан политический конец Порошенко
Внучка Ислама Каримова сбежала в Великобританию
Российский истребитель подобрался к кораблям Украины и попал на видео
«Отравителя Скрипаля» связали с бывшим президентом Украины
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Не довезли
Компания «Возовоз» близка к фиаско
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
В России остался последний олигарх
В России задумали вернуть пиво в ларьки
США помирились с Канадой
Средний долг пенсионера перед банком перевалил за 100 тысяч рублей
Все материалы
Силовые структуры
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Владимир ВагинКонечная для Вагона
В США его считали лидером русской мафии. Его смерть в тюрьме — загадка для всех
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Экс-следователя МВД арестовали за растрату 50 миллионов рублей из вещдоков
Появились подробности жизни сестер Хачатурян после СИЗО
Американец создал детскую порностудию в Челябинске и сел
Московские полицейские обстреляли прохожего за замечание
Все материалы
Наука и техника
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Раскрыта длительность полета замены Ту-160 и Ту-22М3
F-35B впервые сели на «Королеву Елизавету»
В НАСА поищут инопланетные технологии
У МиГ-31 заметили противоспутниковую ракету
Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевОтстоял
Акинфеев ушел из сборной. Он был первым, несмотря на провалы
Игрок сломал судье нос и лишился футбола навечно
Хиддинк вспомнил о работе с Акинфеевым
Гонщик попал под колеса соперника и выжил
В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной
Зидан воссоединится с Роналду
«Ляпов от него ждали меньше всего»
 
Все материалы
Культура
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Женское тело в корсете
Ленин был ее феей. Она уехала на Запад и умерла нелепой смертью
«Я не боюсь смерти»
Умер лучший певец XX века Шарль Азнавур
Участника Sigur Rós обвинили в изнасиловании
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
Опубликовано предсмертное фото Азнавура
Концовку «Черного зеркала» выберут зрители
Все материалы
Интернет и СМИ
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
Киселев обозлился на автора статьи о его вилле в Коктебеле и пошел в полицию
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Кормящих матерей сравнили с коровами в рекламе молокоотсоса
Умер ведущий легендарного детского телешоу
Крымчанам запретили читать про виллу Киселева в Коктебеле
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Мать Кейт Миддлтон уличили в продаже «извращенного» детского костюма
Раскрыт вред от мытья головы
Перечислена ставшая модной нелепая одежда из прошлого
Одежда Ким Кардашьян пошла на костюм для Хеллоуина
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Турист отравился едой в Хургаде и оказался при смерти
Все материалы
Из жизни
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Слишком близко
Солнце, тепло и яркие цвета остались в прошлом. И на этих снимках
Старушка похвасталась не бритой 35 лет бородой
«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности
Все материалы
Будь проще!
Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все
Видео: smart или квартира?
2.2 млн рублей за крохотный smart fortwo — почему он столько стоит?
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
Появились подробности о «народном кроссовере» Volkswagen для России
Skoda представила первый RS-кроссовер
Полностью раскрыт дизайн новой «трешки» BMW
Все материалы
Дом
По рукам
Как вычислить риелторов-мошенников
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
«Я схватила сковородку и жахнула в ответ»
Московская старушка превратила жизнь соседки из провинции в кошмар
Названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Рынку ипотеки пообещали беспрецедентный рост
Житель Анапы заработал более 100 миллионов рублей на несуществующих квартирах
Все материалы