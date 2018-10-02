Покинувший Россию разоблачитель Петрова и Боширова рассказал о жизни в изгнании

Сотрудник «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, покинувший Россию после раскрытия предполагаемых настоящих личностей Александра Петрова и Руслана Боширова, рассказал «Новой газете», в которой ранее работал, о жизни после отъезда с родины.

Канев заявил, что находится в одной из стран Прибалтики. Он выехал туда неделю назад после того, как «один человек» предупредил его о подготовке провокации в его отношении. О какой именно провокации шла речь, Канев не уточнил.

«Он силовик. Его прижали к стенке, сказали дать на меня показания. А он достаточно порядочный. Говорит, у меня нет выбора — прости. Но я успел уехать, а его уволили», — пояснил журналист.

По словам Канева, он вывез с собой все необходимые ему архивы и продолжает работать за рубежом. В частности, 1 октября в «Досье» вышел его материал о Боширове и Петрове.

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Журналист добавил, что адвоката у него пока нет. «Я на чемоданах. Потихоньку обживаюсь, смотрю. Сейчас не до этого», — отметил Канев. По его словам, он понимает, что «долгое время ему пути назад нет». Он признался, что переживает из-за того, что лишился «определенного уровня жизни». «Встал утром, сел за руль, поехал, пошел на пруд мой любимый, с друзьями пообщался. Я вот этого лишен, переживаю очень сильно», — признался журналист.

С другой стороны, продолжает Канев, у него пропало постоянное чувство опасности и тревоги. «Вот нет этого: я не жду, что из-за каждого угла патриот выскочит, который скажет — ты враг России», — добавил журналист. По его словам, последний раз подобное произошло после смерти российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике, когда за Каневым «бежал человек с камерой» и говорил, что он «послал ребят на смерть в Африку», а сам теперь «сидит на лавочке, мороженое ест».

О спешном отъезде Канева из России стало известно 29 сентября. Издание «Проект» со ссылкой на собственные источники сообщило, что причиной отъезда стало опасение уголовного преследования — его якобы могли обвинить в подготовке теракта против президента России Владимира Путина, а именно в попытке «выяснения маршрута передвижения» кортежа главы государства. В интервью «Новой газете» Канев подтвердил, что из-за публикаций о Петрове и Боширове на родине к нему могут применить уголовную статьяю о разглашении гостайны.

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