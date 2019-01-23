Россия рассказала об угрозе авиабазе Хмеймим в Сирии

Провокации террористов в сирийском Идлибе угрожают безопасности российской авиабазы Хмеймим. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат рассказала, что ситуация, складывающаяся в зоне деэскалации в Идлибе, вызывает серьезную озабоченность со стороны Москвы. «Территория фактически взята под полный контроль группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (созданной на базе запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» — прим. «Ленты.ру») за счет вытеснения отрядов умеренной вооруженной оппозиции», — отметила она.

По словам Захаровой, в демилитаризованной зоне «только за последние четыре дня отмечено 30 нарушений режима прекращения боевых действий». Она подчеркнула, что действия террористов представляют угрозу для мирных граждан, сирийских военнослужащих и российской авиабазы Хмеймим.

С момента подписания Россией и Турцией меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе в сентябре прошлого года было зафиксировано более тысячи нарушений режима прекращения огня, в результате которых погибли 65 и были ранены более 200 человек, напоминает ТАСС.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что большую часть демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб захватили террористы. По его словам, боевики заняли примерно 70 процентов территории.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018 году в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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