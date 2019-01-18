Сирийский Идлиб оказался заполонен террористами

Большая часть демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб занята террористами. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В Идлибе, вопреки договоренностям о создании там демилитаризованной зоны, "Джабхат ан-Нусра" [запрещена в России], которая перекрасилась в "Хайат Тахрир аш-Шам", доминирует и нарушает режим», — сообщил он.

Глава МИД добавил, что боевики есть примерно на 70 процентах территории Идлиба. Они обстреливают позиции сирийских правительственных сил и населенные пункты, а также «пытаются угрожать нашей военно-воздушной базе в Хмеймиме», сообщил Лавров.

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В октябре 2018 года сообщалось, что террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» согласилась распустить свои формирования в провинции Идлиб.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018-м в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии, и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. Север Сирии «охраняют» курдские силы.

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