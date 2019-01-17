В Сирии задержаны планировавшие новые теракты боевики

В сирийском Манбидже задержали террористов, планировавших новые атаки. Об этом сообщили в Военном совете города, передает РИА Новости.

«Они планировали несколько взрывов и подобные терактам действия», — сообщили в пресс-службе совета. Там также заявили, что боевики получали указания напрямую от турецких спецслужб. Всего задержаны семь человек, которые были членами оппозиционных группировок, участвовавших в операции «Гнев Евфрата».

В ходе обысков власти также обнаружили у боевиков большое количество вооружения: гранаты, автоматы Калашникова и винтовки М6.

В среду, 16 января, при взрыве в Манбидже погибли четверо американских военнослужащих, еще трое получили ранения. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, погибших американцев было пятеро. Первоначально сообщалось, что целью был американский патруль, но погибли не военнослужащие США, а мирные сирийцы.

Манбидж перешел под контроль сирийской армии в конце декабря 2018 года. Военные вошли в город в ответ на просьбу проживающих там курдов защитить их от Турции.

«Гнев Евфрата» — начавшаяся в конце 2016 года операция вооруженных отрядов курдов при поддержке ВВС США по освобождению цитадели «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии — города Ракка.

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