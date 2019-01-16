Турция подсчитала погибших при взрыве в Сирии американцев

Жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Лидер отметил, что среди погибших — пятеро американских военных. Кем были остальные, не уточняется.

Эрдоган также сказал, что теракт может повлиять на решение Соединенных Штатов о выводе войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Манбидже погибли четыре американских военнослужащих, еще трое получили ранения.

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О взрыве стало известно ранее 16 января. Первоначально сообщалось, что целью был американский патруль, но погибли не военнослужащие США, а мирные сирийцы.

Манбидж перешел под контроль сирийской армии в конце декабря. Военные вошли в город в ответ на просьбу проживающих там курдов защитить их от Турции.

Незадолго до этого США объявили о выводе своих войск из Сирии, однако позднее в Белом доме сообщили, что американские военные не покинут северо-восточную часть страны до тех пор, пока Анкара не откажется от преследования живущих там курдов.

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