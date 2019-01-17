Россия пообещала наблюдать за США в Сирии

Россия продолжит наблюдать за выводом войск США из Сирии. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, уход американских сил с сирийской территории — правильное решение со стороны Вашингтона, и за процессом уже внимательно следят. «Войска находятся [в Сирии] в нарушение норм международного права. Насколько быстро будет выполнено решение президента США — будем смотреть», — сказал он.

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12 января сообщалось, что американские ВМС направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны.

Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Он также предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

СМИ сообщали, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует американская база Эт-Танф. При этом советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон указывал, что американцы не покинут Сирию, пока Турция не оставит в покое поддерживаемых Вашингтоном курдов.

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