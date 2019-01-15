Стало известно о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии

Сирийские боевики планируют провокацию с использованием химического оружия в нескольких провинциях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Речь идет о группировках «Аджнад Аль-Кавказ», «Джейш Аль-Изза» и «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено в России). Нападение планируется на объекты вооруженных сил Сирии и мирных жителей в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. По данным источника, террористические группировки хранят ядовитые химикаты на складах в Идлибе и Латакии.

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«Будут, в частности, применены мины и снаряды в снаряжении отравляющими веществами, а также использованы беспилотники для доставки химбоеприпасов. В этих целях в район населенных пунктов Абу-Духур (в Идлибе) и Хальфая (в Хаме) было перевезено более 500 литров химикатов», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в декабре 2018 года в Идлиб при содействии иностранной спецслужбы были переброшены 30 боевиков. Их цель — организовать производство ракет и минометных снарядов с отравляющими веществами. Они также должны проводить террористические атаки на гражданское население, чтобы впоследствии в этом обвинили правительственные силы.

В ноябре 2018-го боевики обстреляли несколько районов Алеппо снарядами с хлором. Госпитализированы были 107 человек, в том числе четыре ребенка. Они пострадали от удушья. В Минобороны Сирии заявили, что террористическая атака произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ для инсценировок подобных преступлений.

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