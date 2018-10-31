Коалицию США обвинили в использовании запрещенного оружия

Международная коалиция во главе с США при авиаударах на восточном берегу Евфрата использует запрещенные международными конвенциями боеприпасы. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит ТАСС.

«Авиация коалиции, возглавляемой США, интенсивно наносит авиаудары, в том числе с применением боеприпасов, запрещенных международными конвенциями», — сообщил он. Такие бомбежки в итоге оказываются низкоэффективными и неизбирательными, что «приводит к большим жертвам среди мирного населения», добавил Конашенков. Какие именно запрещенные снаряды используются, он не уточнил.

По его словам, лишь за последний месяц в результате ударов по населенным пунктам на востоке Сирии погибли более 120 мирных жителей. В Минобороны отметили, что под огонь коалиции периодически попадают и бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США.

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Вместе с тем боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) занимают ранее освобожденные от них территории Сирии на восточном берегу Евфрата, пользуясь неспособностью США защитить эти районы, добавил Конашенков.

До этого в Минобороны также сообщили о новых готовящихся провокация с применением химоружия в Сирии, к которым пытаются привлечь мирных жителей.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит в Сирии удары по позициям террористов. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

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