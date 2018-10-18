Коалиция США разбомбила дома мирных жителей в Сирии

Международная коалиция во главе с США ударила с воздуха по домам мирных жителей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в четверг, 18 октября, РИА Новости рассказал военный источник в республике.

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России)», — отметил он.

Сирийские СМИ сообщают о погибших и раненых среди гражданских, их число пока не уточняется.

16 октября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что коалиция США и подконтрольные Пентагону курдские формирования имитируют борьбу с боевиками в регионе. По его словам, из-за бездействия проамериканских формирований террористы установили полный контроль над полосой вдоль восточного берега Евфрата протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

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