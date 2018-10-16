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Россия отказалась поверить в борьбу США с террористами в Сирии

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Международная коалиция во главе с США и подконтрольные Пентагону курдские формирования имитируют борьбу с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает РИА Новости.

«Несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГ в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны», — сказал он, добавив, что американские военные продолжают изображать боевые действия на юге провинции Дэйр-эз-Зор.

По словам Савченко, из-за бездействия проамериканских формирований террористы установили полный контроль над полосой вдоль восточного берега Евфрата протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

Ранее 15 октября СМИ США назвали кампанию Вашингтона в Сирии провальной. Они отметили, что в Белом доме попытались сделать ставку на сирийскую оппозицию, однако не учли большого числа сторонников действующей власти, которые видели пример Ирака и не желают повторения подобного у себя дома.

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