Мир
 
Последние новости
Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
Продавец алкоголя избил активиста «Трезвой России» в Дагестане
Кличко показал Киев «своему другу Арни»
Панин прокатился на Gelandewagen по пешеходной улице в Саратове
Мамаев рассказал о первых днях в заключении
Порошенко назвал «раздражающие Москву» украинские бренды
Европейская сборная одержала первую победу в истории
Неизвестные похитили девушку в центре Москвы
Новости партнеров

США ответили на обвинения в использовании запрещенного оружия в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Соединенные Штаты применяют в Сирии только те типы вооружений, использование которых не противоречит международному праву. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, сообщает ТАСС.

Таким образом он ответил на обвинения в применении боеприпасов с белым фосфором в ходе удара ВВС международной коалиции под эгидой США в Сирии. «Силы коалиции наносят только обоснованные удары по военным целям после оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности, как того требует международное гуманитарное право», — сказал Робертсон.

Он также отметил, что коалиция не будет публично обсуждать применение типов вооружений и боеприпасов при проведении операции.

Ранее агентство SANA сообщило, что международная коалиция во главе с США применила запрещенный белый фосфор во время авиаудара по сирийскому городу Хаджину. О погибших и раненых не сообщалось.

В августе прошлого года коалицию также уличали в бомбардировке мирного населения. Тогда в сирийской Ракке погибло 43 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Коалицию США обвинили в применении белого фосфора в Сирии
СМИ заподозрили международную коалицию в применении белого фосфора в Сирии
Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 октября

«Скудоумие и коррупция»

Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
11:4213 октября

Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста

21:1213 октября

Уничтожение «Абрамса» попало на видео

09:4313 октября

Девять альпинистов погибли в Непале

Мир00:0110 октября

«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»

Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
10:3013 октября

Советник Трампа назвал цели своего визита в Москву

16:3813 октября

Россия приготовилась к наведению порядка после американских бомбежек

03:2813 октября

Клинтон лишили доступа к секретным данным

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
04:2913 октября

Лондон введет санкции против саудовских чиновников после похищения журналиста

07:4113 октября

Религиозным школам в Австралии хотят запретить исключать геев

18:2512 октября

Ураган приравняли к «матери всех бомб»

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Назван доход отказавшейся жить на прожиточный минимум министра
Храм и воскресную школу подожгли в Москве
Все материалы
Мир
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Девять альпинистов погибли в Непале
Россия приготовилась к наведению порядка после американских бомбежек
Клинтон лишили доступа к секретным данным
Лондон введет санкции против саудовских чиновников после похищения журналиста
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Министр обороны Украины лишился погон
Украинские власти начали сгонять людей на молебен за автокефалию
Порошенко призвал украинцев помолиться за автокефалию
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Все материалы
Экономика
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Ставки по банковским вкладам выросли
Tesla решила перейти на алкоголь
Все материалы
Силовые структуры
Вышел из Коми
Он метил в преступные короли России. Теперь ему грозит пожизненное за дела 90-х
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Российские силовики убили двух сторонников ИГ
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Ученые рассказали о проблемах в сексе у порноактеров
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Boston Dynamics научили робота паркуру
F-22 аварийно сел
В России подешевели iPhone
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоПопробуй свергни
Емельяненко в двух шагах от чемпионского титула. На пути наглый американец
Европейская сборная одержала первую победу в истории
Мамаев рассказал о первых днях в заключении
Марадона потерял веру в Месси
Нурмагомедов отказался вести переговоры о новом бое в UFC
Арест Кокорина и Мамаева сочли незаконным
Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC
Все материалы
Культура
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
Под пиво сойдет
Что слушают и вытворяют немцы на самом популярном алкогольном празднике в мире
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
Скандальная рэп-группа «Кровосток» даст концерт в Москве
Джигарханян в пятый раз с начала года попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Мелания Трамп раскрыла тайный смысл скандальной надписи на своей куртке
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гости британской принцессы начали торговать ее подарками
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Британцы запустят первый в истории ЛГБТ-авиарейс
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени
Все материалы
Из жизни
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Болельщика из Конго приютили под Тулой
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео
Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы