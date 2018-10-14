США ответили на обвинения в использовании запрещенного оружия в Сирии

Соединенные Штаты применяют в Сирии только те типы вооружений, использование которых не противоречит международному праву. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, сообщает ТАСС.

Таким образом он ответил на обвинения в применении боеприпасов с белым фосфором в ходе удара ВВС международной коалиции под эгидой США в Сирии. «Силы коалиции наносят только обоснованные удары по военным целям после оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности, как того требует международное гуманитарное право», — сказал Робертсон.

Он также отметил, что коалиция не будет публично обсуждать применение типов вооружений и боеприпасов при проведении операции.

Ранее агентство SANA сообщило, что международная коалиция во главе с США применила запрещенный белый фосфор во время авиаудара по сирийскому городу Хаджину. О погибших и раненых не сообщалось.

В августе прошлого года коалицию также уличали в бомбардировке мирного населения. Тогда в сирийской Ракке погибло 43 человека.

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