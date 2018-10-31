Россия сообщила о провокациях в обмен на еду в Сирии

Члены организации «Белые каски» пытаются привлечь мирных жителей Сирии к участию в постановочных провокациях в обмен на продукты питания. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, новые провокации «с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения» планируются в нескольких районах. В частности, информация о готовящейся акции поступили от жителей провинции Алеппо. «В населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации "Белые каски" с профессиональным видеооборудованием, а также были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором», — пояснил он.

Конашенков также рассказал, что для постановок в конце октября в Сирию перебросили 20 емкостей с хлором объемом по 10 литров. Сделали это члены террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России).

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В Минобороны отметили, что российские специалисты отслеживают ситуацию, для чего к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб переброшены шесть специальных машин радиационной, химической и биологической разведки.

29 октября о готовящейся провокации «Белых касок» в сирийской провинции Алеппо сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Выложенные им в сеть ролики о химатаках в Сирии уже неоднократно называли сомнительными и постановочными. Госдепартамент США при этом обвинял Россию в проведении информационной кампании против «Белых касок».

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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