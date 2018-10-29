Британия отказалась принять обратно уехавшего в Сирию врача-джихадиста

Британские власти отказываются возвращать в страну Мухаммада Сакиба Разу, врача из Лейчестера, задержанного в Сирии по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает газета The Telegraph.

Летом 2018 года Разу был задержан представителями Сирийских демократических сил (СДС), вооруженной оппозиции, возглавляемой курдами, при попытке сбежать из страны. Он заявил, что не участвовал в боевых действиях и прибыл в Сирию, «чтобы помогать людям».

Абдулкарим Омар, ответственный за внешнюю политику СДС, подтвердил, что врач-джихадист находится в плену у организации. «Мы выражаем готовность передать всех британских подданных, находящихся в нашем распоряжении. Однако британское правительство до сих пор не связалось с нами, чтобы решить этот вопрос», — заявил он. Омар призвал Британию исполнить «моральный долг» в отношении своего гражданина.

40-летний Раза работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании. В 2016 году его обвинили в радикализации коллег. После этого он уехал в Сирию, где работал на территориях, подконтрольных ИГ.

Власти не стремятся возвращать Разу в страну, так как доказать его связь с террористами и наказать его по закону будет слишком сложно. По меньшей мере еще шестеро таких подозреваемых до сих пор остаются в Сирии. Как сообщает газета, в СДС уже заявили, что альянс не собирается долго удерживать у себя сотни иностранных пленников.

Как пишет издание, один из вариантов решения вопроса для Великобритании — лишить Разу британского гражданства. В данный момент у него два паспорта — Британии и Пакистана.

В 2017 году «Би-Би-Си» сообщало, что на стороне ИГ в Сирии и Ираке воюет по меньшей мере 850 британцев.

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