Россия связала «Белые каски» с «Аль-Каидой»

В МИД России сообщили, что, согласно имеющимся данным, организация «Белые каски» являются частью группировки «Джебхат ан-Нусра» (ранее являлась отделением международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

«Ни для кого не секрет, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством [Сирии], и не избегала контактов с террористами и экстремистами. Более того, есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что "Белые каски" фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список Совета безопасности ООН террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», — говорится в заявлении ведомства.

31 октября в российском Минобороны заявили, что члены организации «Белые каски» пытаются привлечь мирных жителей Сирии к участию в постановочных провокациях в обмен на продукты питания.

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» в 2016 году заявила о смене названия на «Джебхат Фатах аш-Шам» и разрыве связей с «Аль-Каидой».

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Выложенные им в сеть ролики о химатаках в Сирии уже неоднократно называли сомнительными и постановочными. Госдепартамент США при этом обвинял Россию в проведении информационной кампании против «Белых касок».

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