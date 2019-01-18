Сирийская армия приготовилась вновь воевать с террористами

Вооруженные силы Сирии отменили операцию, проводящуюся в восточной части страны, и перебрасывают свои силы на запад. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на источник.

По его данным, армия начала передислокацию большого числа солдат с востока провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Их стягивают в провинции Хама и Идлиб из-за необходимости отвоевывать регионы на северо-западе, контролирующиеся членами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и Исламского движения Восточного Туркестана.

Как отмечается, повстанцы-джихадисты в последнее время ведут широкомасштабное наступление. В результате они захватили запад провинции Алеппо, долину Аль-Габ и местечко Джабаль Шашабо. Все они находятся неподалеку от передовых позиций сирийской армии, что делает зачистку территорий крайне важной, пишет Al Masdar News.

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Ранее 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что большую часть демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб захватили террористы. По его словам, боевики заняли примерно 70 процентов территории, они обстреливают позиции сирийской армии и населенные пункты, а также пытаются угрожать российской базе в Хмеймиме.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018-м в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

«Хайат Тахрир аш-Шам» создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры».

Исламское движение Восточного Туркестана — группировка, состоящая из этнических уйгуров и выступающая за отделение Синьцзяна от КНР и создание на его территории исламского государства, она также запрещена в России.

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