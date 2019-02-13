Россия поведала о желании Запада сохранить анклав терроризма в Сирии

Некоторые страны Запада желают сохранить анклав терроризма в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи, передает ТАСС.

По его словам, западные страны хотят, чтобы анклав, в котором более 90 процентов территории захватила террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «стал неким участником будущего политического процесса».

Министр указал, что группировка практически утроила территории, которые контролирует, передает РИА Новости. В связи с этим вопрос Идлиба будет подниматься на встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. «Все понимают, что нельзя позволять "Джабхат ан-Нусре" укрепляться и дальше в этой зоне», — добавил Лавров.

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8 февраля в МИД России указали, что Москва не позволит оставить в Сирии «заповедники терроризма» на месте зон деэскалации. В ведомстве также указали, что демилитаризованная зона в Идлибе так и не начала функционировать полноценно.

В январе Лавров также сообщал, что большая часть провинции занята террористами.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018-м в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. В настоящий момент там присутствуют члены международных террористических группировок и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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