Бабушки решили бороться за детей уехавших в ИГ француженок

Две французские бабушки подали в суд на государство за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших. Об этом рассказала их адвокат Самиа Мактуф, сообщает The Telegraph.

Речь идет о двух сиротах. Это пятилетняя девочка и двухлетний мальчик, которые в настоящее время находятся под опекой курдских сил в лагере Рож в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Отмечается, что оба ребенка родились в этой стране, но имеют право на французское гражданство.

По словам Мактуф, дети находятся в реальной опасности, поскольку могут как пострадать от боевых действий, так и попасть в руки членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и подвергнуться дальнейшей радикализации. «Эти дети, рожденные в терроре, не должны подвергаться дальнейшим страданиям. Франция обязана защищать их», — считает адвокат.

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Мактуф намерена доказывать в суде, что Франция обязана заботиться о двух сиротах, поскольку подписала Конвенцию ООН о правах ребенка. Дата судебного заседания пока не назначена.

The Telegraph также пишет о родителях мальчика. Как сообщается, его мать радикализовалась через общение в сети. Она сбежала из дома в 2014 году, когда ей было 14 лет, и уехала в сирийскую Ракку, которая считалась неофициальной столицей «Исламского государства». Она погибла в 2018 году во время бомбардировки международной коалиции, которую возглавляют США. Отцом ребенка считается обращенный в ислам европеец, умерший после задержания в Ираке.

В конце января сообщалось, что Франция вернет себе около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям ИГ. По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.

До этого сообщалось, что власти Франции решили принять примерно 150 детей из лагерей, вылечить их и отдать на обучение в государственные школы. Но при этом выдвигалось одно условие: их матери должны остаться в Сирии, и решать их судьбу должно курдское правосудие.

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