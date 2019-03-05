Единственный авианосец Франции починили и отправили воевать с ИГ

Единственный действующий авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle) направился в Средиземное море. Об этом сообщает Europe 1.

Как сообщили в Министерстве обороны Франции, корабль после 18-месячного ремонта вышел из Тулона. В Восточном Средиземноморье он соединится с группой, в которую входят в том числе фрегаты и атомная торпедная подлодка. В течение месяца они будут вместе с другими силами международной коалиции, возглавляемой США, выполнять задачи по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

После завершения миссии в Средиземном море «Шарль де Голль» примет участие в нескольких военных учениях, а также направится в Индийский океан. В мае должны пройти франко-египетские маневры «Рамзес», в июле — франко-индийские «Варуна». Также ожидаются совместные учения с Японией в Индийском океане.

При этом указывается, что авианосец не планирует заходить в Южно-Китайское море, где свое влияние активно усиливает Пекин.

«Шарль де Голль» был передан ВМС после ремонта в ноябре 2018 года, а в строй вернулся после проверки всех систем. За полтора года в доке специалисты модернизировали боевые и навигационные системы корабля, а также летную палубу. До ремонта он также участвовал в операциях международной коалиции, возглавляемой США, против исламистов на Ближнем Востоке.

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