Иран запустил ракеты рядом с американским авианосцем

Корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет неподалеку от американского авианосца «Джон К. Стеннис», который находится в Персидском заливе. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что иранские корабли следили за авианосцем и его ударной группой, а в какой-то момент запустили ракеты. Кроме того, иранцы попытались сфотографировать «Джон К. Стеннис» со своих лодок, а также с помощью дрона. В свою очередь, журналисты на борту американского корабля снимали судна Ирана.

Корабли ВМС США вошел в акваторию Персидского залива впервые с тех пор, как США объявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе в мае этого года. Договор об условиях ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между страной и шестью государствами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

Атомный авианосец «Джон К. Стеннис» ввели в состав флота США в 1995 году. Его строительство обошлось в 4,5 миллиарда долларов. Имеет два атомных реактора и четыре турбины. В состав авианосной ударной группы авианосца входят ракетный крейсер «Мобайл Бэй», ракетные эсминцы «Декатур» и «Митчер», а также ударная атомная подводная лодка.

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