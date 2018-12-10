США и арабские страны создадут военный альянс против Ирана

Арабские страны Персидского залива ведут с США переговоры о создании ближневосточного альянса государств для «защиты от внешней агрессии», заявил 9 декабря глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Об этом сообщает Asia Times.

Аль-Джубейр рассказал о планах создания альянса на пресс-конференции после саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

По его словам, новое соглашение между государствами будет называться «Ближневосточным стратегическим альянсом» (MESA) и включать в себя также Египет и Иорданию.

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«Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона», — заявил он.

Главным противником, с целью противостояния которому планируют объединяться с США арабские страны, называют Иран.

В ноябре власти Саудовской Аравии обвинили Иран в «прямой военной агрессии» после того, как повстанцы-хуситы запустили по Эр-Рияду баллистическую ракету, якобы предоставленную Ираном. Тегеран все обвинения отрицает.

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