США обвинили Иран в сокрытии химоружия

Иран передал Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не все данные об имеющихся у него запасах подобных веществ. Об этом заявил постоянный представитель США при организации Кеннет Вард, сообщает Reuters.

По его словам, Тегеран не рассказал об объекте, на котором производятся средства для наполнения бомб. Кроме того, США считают, что иранцы продолжают программу по получению запрещенных ядовитых боеприпасов, в том числе с использованием химикатов, влияющих на центральную нервную систему человека.

«США давно обеспокоены, что Иран продолжает программу разработки химоружия, о которой не сообщил ОЗХО», — отметил Вард на совещании организации.

В качестве доказательства представитель США привел обнаруженные артиллерийские снаряды и бомбы для авиаударов иранского происхождения, которые оказались наполнены химическими веществами. Он добавил, что и в 1980-х годах Тегеран скрыл от общественности передачу химического оружия Ливии, а та в итоге рассказала о нем ОЗХО в 2011-м.

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Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Договор об условиях ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между страной и шестью государствами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

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